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CHP'nin milletvekili adayları belli oldu

CHP, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için yarışacak isimleri açıkladı.

Haber Merkezi | 20.05.2018 - 22:25..
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CHP'nin milletvekili adayları belli oldu

CHP’nin 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantısının ardından CHP’nin milletvekili adayları belli oldu.

KILIÇDAROĞLU İZMİR 2. BÖLGEDEN ADAY OLDU

Aday listesinde, Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. bölge 1. sıradan aday olurken, cezaevinde olan Enis Berberoğlu'ysa İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

İSTANBUL 1. BÖLGE ADAYLARI

1-Akif Hamzaçebi

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Onursal Adıgüzel

4-Fethi Açıkel

5- Gürsel Tekin

6-İlhan Kesici

7- Oğuz Kağan Salıcı

8-Mahmut Tanal

9- İbrahim Kaboğlu

10- Sera Kadıgil

İSTANBUL 2. BÖLGE ADAYLARI

1-Enis Berberoğlu

2-Aykut Erdoğdu

3-Tuncay Özkan

4-Yunus Emre

5-Sezgin Tanrıkulu

6-Yüksel Mansur Kılıç

7-Gökan Zeybek

8-Işık Öğütçü

İSTANBUL 3. BÖLGE ADAYLARI

1- Erdoğan Toprak

2- Engin Altay

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5-Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Erdoğan

8- Gülizar Emacan

9- Saadet Kontenjanı

10- Turan Hançerli

11- Ali Çeşmeci

ANKARA 1'İNCİ BÖLGE

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5-Gamze Taşçıer

ANKARA 2'NCİ BÖLGE

1- Nihat Yeşil

2- Yıldırım Kaya

3- Semra Dinçer

ANKARA 3'ÜNCÜ BÖLGE

1- Haluk Koç

2- Murat Emir

3- Ahmet Ersen Özsoy4

4- Servet Ünsal

İZMİR 1’İNCİ BÖLGE

1 – Murat Bakan

2 – Selin Sayek Böke

3 – Özcan Purçu

4 – Kani Beko

5 – Mehmet Ali Çelebi

6 – Tacettin Bayır

7 – Ednan Arslan

8 – Sefer İpekli

9 – Kazım Umdular

10 – Nilay Kökkılınç

11 – Ezgi Deniz Urunga

12 – Devrim Barış Çelik

İZMİR 2’NCİ BÖLGE

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2 – Ünal Çeviköz

3 – Kamil Okyay Sındır

4 – Atila Sertel

5 – Sevda Erdan Kılıç

6 – Mahir Polat

7 – Bedri Serter

8 – İdris Yavuz Yılmaz

9 – Ali Engin

10 – Salih Özçiftçi

11 – Mehmet Birlik

12 – Ebru Okay

ADANA

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

5- Oya Tekin

BOLU

1- Tanju Özcan

BİLECİK

1- Yaşar Tüzün

HATAY

1- Servet Mollaoğlu

2- Nermin Yıldırım

3- Serkan Topal

4- Mehmet Fatih Turan

KOCAELİ:

1- Haydar Akar

2- Fatma Kaplan Hürriyet

3- Tahsin Tarhan

MUĞLA:

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Ayyılmaz

TOKAT:

1- Kadim Durmaz

SİVAS:

1- Ulaş Karasu

TUNCELİ:

1- Polat Şaroğlu

2- Mesut Coşkun

ESKİŞEHİR

Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
Nuray Akçasoy
Engin Çakmak
Sinan Özkar

MALATYA

Veli Ağbaba

Hulisi Porgalı

BURSA

1.Bölge

Lale Karabıyık

Erkan Aydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Kayıhan Pala

Özgür Erdursun

Gürkan Ersen

Zafer Yıldız

Serken Öztürk

İbrahim Mart

Aytaç Şahin

2.Bölge

Orhan Sarıbal

Yüksel Özkan

Mustafa Şenyurt

Erkan Dönmez

Süleyman Ayyıldız

Şahin Sevinç

Meral Altuntaş

Kemal Atan

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