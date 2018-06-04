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CHP'nin 'nükleeri durduracağız' vaadi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, iktidara geldiklerinde Akkuyu ve Sinop nükleer santrali projelerini iptal edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 17:35..
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24 Haziran 2018 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti projelere dönelik vaatlerde bulunurken, muhalefet kanadı ise "yıkmak, durdurmak, satmak" odaklı kampanya yürütüyor.

CHP, NÜKLEERİ DURDURACAĞINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için önemli virajlardan biri olan nükleer santral projelerini durduracağını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca konuyla ilgili, "Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini, uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz." açıklaması yaptı.

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