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CHP'nin PM oylamasına Selin Sayek Böke damga vurdu

Bir süre önce CHP sözcülüğü ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Selin Sayek Böke, Parti Meclisi oylamasında en çok ikinci oyu alan isim olarak parti yönetimine döndü.

AA | 05.02.2018 - 15:01..
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CHP'nin PM oylamasına Selin Sayek Böke damga vurdu

CHP'nin PM oylamasına Selin Sayek Böke damga vurdu

CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) için yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "anahtar listesi"nde bulunan 42 isim PM'ye seçilirken 10 isim ise seçilemedi.

PARTİ MECLİSİ'NE GİRENLER VE ALDIKLARI OYLAR

Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç 692 ile en fazla oyu alan isim olurken, onu İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke 687 oyla takip etti.

CHP'nin PM oylamasına Selin Sayek Böke damga vurdu

İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Eren Erdem, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, eski milletvekilleri Müslim Sarı, İlhan Cihaner ve Gökhan Günaydın ile Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmamasına karşın PM'ye girmeyi başardı.

KAYBEDENLER KULÜBÜ

Sezgin Tanrıkulu ve Mehmet Bekaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun listesinde bulunmasına rağmen seçilemedi.

CHP'nin PM oylamasına Selin Sayek Böke damga vurdu

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