CHP'nin referandum itirazına Erdoğan'dan yanıt

YSK tarafından referandum itirazlarının iptal edilmesi üzerine CHP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini açıklamıştı.

A News'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazları için "Millet iradesine saygısızlık hakkın yok" diye konuştu.

"YSK'NIN KARARI KESİN BU İŞ BİTTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin referandum itirazıyla ilgili olarak "AYM ve AİHM'in yetki alanında değil. YSK'nın kararı kesin bu iş bitti." dedi.

"AGİT'İN TARAFSIZLIĞINA NASIL İNANAYIM"

Avrupa'daki 'Evet' oranlarını değerlendiren Erdoğan, "Avrupa'nın müdahalesi ters tepti" dedi. AGİT'in raporuna değinen Erdoğan "Tarafsız ve bağımsız olmaları gerekir. AGİT'in tarafsızlığına nasıl inanayım?" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN TRUMP'LA 16-17 MAYIS'TA GÖRÜŞECEK

Trump'la görüşeceği tarihi açıklayan Erdoğan, "16-17 Mayıs'ta görüşeceğiz" dedi.

