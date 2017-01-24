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CHP'nin referandum planı ortaya çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sürecinde CHP'nin uygulayacağı planı kurmaylarına tek tek anlattı.

24.01.2017 - 13:18
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CHP'nin referandum planı ortaya çıktı

Anayasa değişkiliği süreci en hızlı maratona giriyor. Referandumun yapılacağı nisan ayı yaklaştıkça, liderler miting yapmaya da başlayacak.

Miting sürecinde liderlerin ve partilerin aldığı stratejik bazı kararlar var. İsmail Küçükkaya Kılıçdaroğlu'nun aldığı ve talimat olarak partililere ilettiği kararları sıraladı.

HDP İLE GÖRÜNTÜ VERİLMEYECEK

Buna göre CHP'nin referandum süreciyle ilgili uygulayacağı stratejiler şöyle:

"Parti bayrağı ve amblem olmayacak. Kampanyada sadece Türk bayrağı olacak. HDP ile görüntü verilmeyecek. MHP tabanıyla yakınlaşılacak"

CHP'nin referandum planı ortaya çıktı

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