CHP'nin referandum sloganı belli oldu

Referandum için sloganların belirlendiği MYK toplantısında Kılıçdaroğlu, "Mitingler olur ama bire bir anlatmak önemli" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısında partinin anlaştığı ajanslar sunum yaptı.

"GELECEĞİMİZ İÇİN HAYIR"

Bu kapsamda ana muhalefetin referandum sloganları belirlendi. Habertürk TV'nin edindiği bilgilere göre o sloganlardan biri "Geleceğimiz için hayır" oldu.

ÇOCUK FOTOĞRAFLARI KULLANILACAK

Bu sloganın, çocukların fotoğraflarının yer aldığı bir görsel olarak kullanılması kararı alındı.

Seçim şarkısı üzerinde ise çalışmalar devam ediyor.