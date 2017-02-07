CHP'nin referandum stratejisi

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, partisinin referandum sürecinde izleyeceği yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Al Jazeera'den Gonca Senay'a konuşan Böke, süreç boyunca düzenlenen kampanyalarda özellikle bir Atatürk vurgusunun yapılmayacağını söyledi.

ATATÜRK ÜZERİNDEN TARİF EDİP ETMEMEK ÖNEMLİ DEĞİL

CHP'li Selin Sayek Böke, şöyle konuştu: “Bu, Atatürk’ün inşa etmiş olduğu değerler üzerine 93 yıllık bir tarihle yükselmiş olan bir demokratik cumhuriyeti ortadan kaldırıp kaldırmama tercihidir. O zaman da, özünde bunu Atatürk üzerinden tarif edip etmemek önemli değil. Atatürk’ün temsil ettiği tüm değerleri yeniden anımsatan bir tercih olmak durumunda bu. Bizi bir araya getiren her şey burada önemli.

Benim tarif ettiğim birey, Meclis’te temsil edilen dört partiye de oy verebilecek bir birey. Ya da dördüne de oy vermeyebilir. Dolayısıyla, bir partinin ideolojisi üzerine yapılabilecek bir tarif değil. Onun için de, bu referandum partiler üstü bir referandum.”