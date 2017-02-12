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CHP'nin referandum stratejisi

Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sürecinde ortak kampanyanın kaybettireceğini söyledi.

12.02.2017 - 08:48
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CHP'nin referandum stratejisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; milletvekilleri, parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu (YDK) üyeleriyle toplandı.

7 SAATLİK TOPLANTI

55 kişinin söz aldığı 7 saatlik toplantıda, referandumda izlenecek stratejiye ilişkin görüşler dile getirildi.

"BİRLİKTE KAMPANYA YÜRÜTÜRSEK KAYBEDERİZ"

CHP örgütlerinin "hayır" için çalışmalarına tek başına devam edeceğini söyleyen CHP Lideri, "Biz hiç kimseyle birlikte ortak kampanya yapmayacağız. Birlikte kampanya yürütürsek kaybederiz." dedi.

Habertürk gazetesinden Düzgün Karadaş'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şunları söyledi; "Mahallelerde açılacak çalışma ofislerinin adına, “Seçim ofisi” yerine “Demokrasi ofisi” diyeceğiz. Sakın CHP adı altında kampanya ofisleri kurmayın. Mümkünse “Hayır evi” adını verin. “Hayır” diyen her siyasi görüş ve parti kendi kampanyasını, kendi dünya görüşüne uygun yürütecek. Biz hiç kimseyle birlikte ortak kampanya yapmayacağız. Birlikte kampanya yürütürsek kaybederiz."

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