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CHP'nin Saadet Partili adayı Karaduman'ın tweet'leri

CHP'nin Konya'dan aday gösterdiği isimler arasında yer alan Saadet Partili Abdulkadir Karaduman geçmişte CHP'ye yönelik sert sözleriyle biliniyor.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 07:24..
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Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis'e sokabilmek için kendi MYK listesine Saadet Partilileri aldı. CHP düşük oy aldığı ve yalnızca bir milletvekili çıkardığı Konya'da Saadet Partisi'nden faydalanarak daha fazla vekil çıkarmayı hesapladı.

KONYA'DA 2. SIRADAN GÖSTERİLDİ

Bu doğrultuda Saadet Partisi'nden Abdulkadir Karaduman, Konya'dan 2. sıra adayı olarak gösterildi. Konya'da listenin ilk sırasında ise Abdüllatif Şener var."

"MESCİD-İ AKSA'NIN EZANINI CGP SUSTURAMAYINCA..."

CHP'nin Saadet Partili adayı, geçmişte CHP için hoş olmayan tweet'ler atmış bir isim. Karaduman'ın attığı tweet'lerden bazıları şöyle:

CHP'nin Saadet Partili adayı Karaduman'ın tweet'leri

CHP'nin Saadet Partili adayı Karaduman'ın tweet'leri

CHP'nin Saadet Partili adayı Karaduman'ın tweet'leri

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