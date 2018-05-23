CHP'nin Saadet Partili adayı Karaduman'ın tweet'leri

Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis'e sokabilmek için kendi MYK listesine Saadet Partilileri aldı. CHP düşük oy aldığı ve yalnızca bir milletvekili çıkardığı Konya'da Saadet Partisi'nden faydalanarak daha fazla vekil çıkarmayı hesapladı.

KONYA'DA 2. SIRADAN GÖSTERİLDİ

Bu doğrultuda Saadet Partisi'nden Abdulkadir Karaduman, Konya'dan 2. sıra adayı olarak gösterildi. Konya'da listenin ilk sırasında ise Abdüllatif Şener var."

"MESCİD-İ AKSA'NIN EZANINI CGP SUSTURAMAYINCA..."

CHP'nin Saadet Partili adayı, geçmişte CHP için hoş olmayan tweet'ler atmış bir isim. Karaduman'ın attığı tweet'lerden bazıları şöyle: