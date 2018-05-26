CHP'nin seçim bildirgesi açıklanıyor

Seçim Sloganını 'millet için geliyoruz' olarak belirleyen CHP'nin, Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı bugün JW Marriott Otel'de yapılıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÜNDEMİ

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 5 temel sorunu üzerine kurgulanan seçim bildirgesini açıkladı. Ancak üzerinde durulan konulardan bazıları hayal kırıklığı yarattı. Örneğin CHP lideri, 24 Haziran sonrası iktidara gelmeleri halinde Muhtarlar Birliği oluşturacaklarını söyledi. Ayrıca buna benzer bir yapı olarak Esnaflar Birliği'nin kurulacağını da söyledi.

MAZOT TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu, son günlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba arasında polemiğe dönüşen mazot fiyatlarına da değindi. Kılıçdaroğlu, İnce'nin geçtiğimiz günlerde traktörle mazot aldığını ve mazot fiyatlarının söylendiği gibi 2.5 lira değil, 5 lira 72 kuruş olduğunu belirtti. Ancak mazot fiyatları çiftçiye süpvassiyonla, CHP'nin 3 lira vaadinden daha ucuza geliyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"CHP hak, hukuk, adalet partisidir. CHP, çok partili yaşamı bu ülkeye getiren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi hakça düzen diyenlerin partisidir. CHP birlikte yürüyen, kavgasız yürüyenlerin partisidir.

"HEPİMİZE TARİHİ BİR GÖREV DÜŞÜYOR"

Bugün hepimize tarihi bir görev düşüyor. Türkiye, huzur istiyor, Türkiye tek adam rejimi değil, demokrasi istiyor. Mafya devleti değil, haktan yana devlet istiyor.

"TÜRKİYE'Yİ ERİYEN TL İLE Mİ LİDER YAPACAĞIZ"

Türkiye'yi bölgesinde lider yapma kararlılığındayız. En sorunlu alanlardan biri ekonomidir. TL'nin nasıl eridiğini hep birlikte gözlemliyoruz. TL, dünyanın en büyük değer kaybeden paralarından biri oldu. Türkiye'yi nasıl lider yapacağız, eriyen TL ile mi yapacağız? Çiftçi hayatından memnun değil, emekli memnun değil, işçi memnun değil, işsiz hiç memnun değil.





Varlık için yoksulluk yaşayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Kendisini yakan işçi,çiftçi, intihar eden sanayici ve esnaf bunlara bakınca işlerin yolunda gitmediğini görüyoruz. Bu düzenden kim memnun değil? Bu düzenden memnun olan tek bir sınıf var, o da rantiyeciler sınıfı. Kendisini yakan ,intihar eden rantiyeci var mı?

"SORUMLULUĞU HEPİMİZE DÜŞÜYOR"

Bu düzeni değiştirmenin sorumluluğu hepimize düşüyor. Bana düşüyor, Muharrem İnce'ye düşüyor. İşçiye, esnafa düşüyor.

"NASIL DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Eleştirmek kolay, nasıl değiştireceğiz? Şunu toplumun önüne açıkça koyacağız. Ekonomi büyük dönüşüm ve değişime ihtiyaç duyuyor. Bunu değiştirmek zorundayız. 16 yıldır ülkeyi yönetenler bu dönüşümü gerçekleştirebilir mi? Dönüştüremeyeceği açık. Kendi seçim bildirgelerini açıkladılar, dinledim. Onların seçim bildirgeleri ranta dönük, bizim ki üretim ve insana dönük. Siyah ile beyaz kadar fark var. Her yerde bunları anlatacaksınız.

"GELECEĞİ SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE PLANLAYACAĞIZ"

Bu dönüşümü nasıl yapacağız? Hangi ulusa, devlete bakarsanız bakın, büyük dönüşümler planlama ile olmuştur. 50 ila 100 yılı bir ülke planlamış ise, hangi ürünlerin üretileceğini planlamış ise o ülke saygın olur. 16 yıldır ülkeyi yönetenler devlet düzenleme teşkilatını kapattılar. İnsani Gelişme Stratejileri Bilgi Politikaları kurumunu kuracağız. Sanayici katma değeri yüksek ürün üretecek. İnsan odaklı bir strateji oluşturunca geleceği sağlıklı bir biçimde planlayacağız.

"BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ"

Madem ekonomide katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz, şimdiden planlamalıyız. Bu kurumda Türkiye'nin en saygın bilim insanları çalışacak. Bizim bilim insanlarımız, gencecik çocuklarımız geleceği başka ülkelerde arıyorlar. 21. yüzyılda en parlak beyinlerimiz Batılı ülkelere gidiyor. Bu beyin göçünü tersine çevireceğiz. Dünyanın saygıdeğer bilim adamlarının Türkiye'ye gelmesini sağlayacağız.

"DÜNYA SANAYİDE 4.0'I KONUŞUYOR"

Burada saygın kurumumuz var diyeceğiz. Sanayiler katma değeri yüksek ürünler üretmek zorundadır. Söz sahibi olmak istiyorsak üretmek zorundayız. Bizim hedefimiz, rüyamız onların göremeyecekleri kadar kapsamlıdır, biz bunu biliyoruz. Dünya sanayide 4.0'ı konuşuyor, biz yol yapıyoruzu konuşuyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde liderler yol yapıyoruz diye övünmez. Bizim hedefimiz Türkiye'yi bölgesinde 21.yüzyılın lideri yapmaktır.

"KOBİ'LERE VERGİ PRİMİ KADAR FAİZLİ KREDİ VERECEĞİZ"

Bu yıl katma değeri yüsek görülen bir madde, 3 yıl sonra eskimiş sayılabiliyor. Hızlı değişim ve dönüşüme ayak uyduran firmalar KOBİ'lerdir. Bütün KOBİ'lere 1 yıl süreli ödediğin vergi primi kadar sıfır faizli kredi vereceğiz. Alacaksın, işini büyüteceksin. Bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu proje hayate geçince, devlet vergi ve sigorta primlerini zamanında toplar. Herkes yatırır, sıfır faizli kredi almak için. Şu an tahsil edilemeyen bütçe geliri 322 milyar lira. Vergini öde, primini öde, ödediğin kadar sıfır faizli kredi veriyorum. Bundan daha iyi bir proje Türkiye tarihinde yazılmamıştır diyorum.

"KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR 15 BİN DOLAR OLACAK"

Kayıtdışı ekonomi büyük oranda azalacak. Daha fazla işçi çalıştıracak, daha fazla sıfır faizli kredi için. Katma değeri yüksek ürün üretenler için daha fazla sıfır faizli kredi sağlayacağız. Bunun sonucunda ihracatımız büyüyecek, çok daha fazla döviz geliri elde eden bir Türkiye göreceğiz. En geç 5 yıl içinde Türkiye, orta gelir tuzağını aşacak, en az kişi başı gelir 15 bin dolar olacak.

"ÇİFTÇİYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Batının egemen güçleri Türkiye'nin tarımını çökerttiler. Şimdi o güçler 81 milyonu biz besleyeceğiz kavgasını veriyorlar. Türkiye'yi bu utançtan kurtaracağız. Çiftçiyi güçlendireceğiz. Fındığı en çok biz üretiyoruz ama biz fiyatını belirlemiyoruz. Sözümüz söz, Karadeniz'de Fiskobirlik'i kuracağız, fındığın fiyatını biz belirleyeceğiz. İnce, 3 liraya mazot vereceğim dedi, biz, 2.35'ten veriyoruz dediler. İnce gitti, traktöre mazotu doldurdu, 5,72'den. Tarım bakanının çiftçiden haberi yok.

"TARIMDA TÜRKİYE DÜNYA LİDERİ OLACAK"

Kırsala 40 bin ziraat mühendisi ve veterineri atayacağız. Tarım ile teknolojiyi buluşturmazsanız verimi gözardı edersiniz. Tarım Teknoloji Liseleri kuracağız. Çiftçiyi yeniden milletin efendisi ilan edeceğiz. Çiftçinin borçlarını sonuna kadar sileceğiz. Sana mazotu düşük fiyattan vereceğiz, sen bunu hakediyorsun. Çiftçiye sıfır faizli kredi vereceğiz. Rantiye 16 yıldır köşeyi döndü, bizim isteğimiz alınterinin köşeye dönmesi. Muharrem İnce'nin de, Kılıçdaroğlu'nun da sözü, tarımda Türkiye'yi dünyanın lideri yapacağız.

"ESNAF BAKANLIĞI KURACAĞIZ"

Çiftçi bankanın önünde kendini yakmayacak, faizleri silinmiş olacak. Şeker fabrikalarını geri alacağız. İhaleleri iptal edeceğiz, onlar milletindir. Esnaf bakanlığı kuracağız. Esnaf yıllardan beri söylüyor, neden bakanlık kurmuyorsunuz diye. Biz de diyoruz, emekten yana diyoruz, seni kira stopajından kurtaracağız. Esnaf Bakanlığı'nı kuracağız.

"ANADOLU'YU MAHSUN BIRAKMAYACAĞIZ"

Anadolu'yu mahsun bırakmayacağız. Anadolu'yu yeniden kaldırmak, Muharrem İnce'nin de Kılıçdaroğlu'nun da namus borcudur. 2 dev proje ile Anadolu'yu şaha kaldıracağız. Şimdi 6 dakikalık bir filmle bunu izleyelim. Filmde küçük bir çocuk gördünüz, o çocuğun gelişimini sağlamak bizim namus borcumuzdur. O çocuğun önündeki engelleri biz kaldırmalıyız. Bu proje son kuruşuna kadar hesaplanmıştır.

Eleştirecekler, nasıl yapacaksınız diye. 16 yılda yapamadınız, 5 yılda yapacağız. bu 2 dev proje, Kafkasların, Balkanların da, Ortadoğu'nun da güvencesi olacak. Oralara da katma değer katacak. PĞrojeyi sadece Türkiye için değil, bölge için üretiyoruz. Hedefimiz bölgesinde 21. yüzyılın lideri yapmak, en saygın hale getirmek. Ekonomide bunları yapacağız.

"EĞİTİMDE NELER YAPACAĞIZ"

Eğitimde neler yapacağız. 1 yıl sonrası için pirinç ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan meyve ek, 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insanı eğit. Bir çin atasözü bunu söylüyor. 16 yılda 14 kez eğitim politikası değişti.

Anneler çocuklarının hangi sınava gireceklerini, hangi okula gideceklerini bilmiyorlar. Eğitim bir kişinin dudakları arasına terk edilmiştir.

Hızlı değişim ve dönüşüme eğitim ile ayak uydurabilirseniz. Bir ülkeyi geri bırakmak için işgale gerek yok, eğitimi bozmanız yeterli. Eğitimi düzeltmek Muharrem İnce, ki öğretmendir ve Kılıçdaroğlu'nun boynunun borcudur."

AYRINTILAR GELECEK...