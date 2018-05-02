CHP'nin seçim vaatleri

CHP'nin adayının cuma günü resmen açıklanması beklenirken, Kılıçdaroğlu’nun hazırlanması talimatını verdiği seçim bildirgesine, faiz indirimi, çiftçiye özel mazot fiyatı, asgari ücretin yükseltilmesi, kadro sözü, durumu olmayan üniversite öğrenciler burs ve emeklilere bayram ikramiyeleri gibi vaatler de eklenecek.

İŞTE O VAATLER

Asgari ücret net 2 bin 200 lira çıkarılacak ve her yıl enflasyon farkına göre zam yapılacak.

Kredi ve kredi kartı borçlarında faizlerin yüzde 80'in silinecek.

Emeklilere ramazan ve kurban bayramında birer maaş ikramiye verilecek ve sağlık hizmetlerinde katılım ücreti alınmayacak.

Çiftçilerin genel sağlık sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak ve mazot 2 buçuk TL'ye satılacak.

Tüm taşeron çalışanlar kadrolu yapılacak.

Maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs ve yurt imkanı verilecek.