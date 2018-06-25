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CHP'nin seçim yenilgisi

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi sonuçlandı. Sandık sonuçlarında Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir yenilgi aldı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 00:27..
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CHP'nin seçim yenilgisi

Türkiye'nin kaderini belirleyecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimde sandıklar açıklandı.

ERDOĞAN BİRİNCİ

Sandık sonuçlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52 ile yeni sistemde Cumhurbaşkanı olurken, Muharrem İnce sadece yüzde 30'da kalabildi.

CHP SADECE BATI'DAN OY ALABİLDİ

Milletvekili genel seçiminde yüzde 42 oy alan AK Parti, Meclis'te en fazla vekili olan parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, Tunceli dışında sadece kıyı şehirlerinden oy aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM HARİTASI

CHP'nin seçim yenilgisi

GENEL SEÇİM HARİTASI

CHP'nin seçim yenilgisi

GENEL SEÇİM İTTİFAKLAR HARİTASI

CHP'nin seçim yenilgisi

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