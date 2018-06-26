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CHP sosyal medyada temizliğe başladı

MYK toplantısında istifa etmeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle, CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar çelişince temizlik başladı.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 16:32..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Merkez Yürütme Kurulunu topladı.

Kurulun toplanacağının duyurusunun ardından Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceği sesleri yükselmeye başlamıştı.

CHP'DE TEMİZLİK

Kılıçdaroğlu ise istifadan uzak herkesi şaşırtan açıklamalarda bulunarak, AK Parti'nin yüzde 7 oy kaybettiğini, CHP'nin ise başarılı olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamlarının ardından CHP'nin Twitter hesabından paylaşılan eleştiri içerikli paylaşımlar tek tek silindi.

CHP sosyal medyada temizliğe başladı

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