CHP'nin Suriye'de çözüm önerisi: Esad ile temas

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nazbı programında Suriye'de devam eden iç savaş ve Türkiye'nin Suriye politikası değerlendirildi.

Programın konuklarından CHP Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin Suriye konusunda yanlış bir politika izlediğini savundu.

"DİREKT TEMAS KURULMALI"

Türkiye'nin Esad'ı arkasından vurduğunu ifade eden CHP'li vekil, "Ben pragmatik bakarım dış politikaya. Şu anda Esad dışında arazide güçlü olan ya da Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayabilecek ikinci kişi var mı?" dedi.

Suriye'de herkesin kana bulandığını belirten Öztürk Yılmaz, "Ankara ile Şam direkt temas kurmalı" dedi.