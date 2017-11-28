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CHP'nin TBMM Başkanvekili frak giyecek

CHP'de Akif Hamzaçebi'nin yerine Meclis Başkanvekili seçilen Tüzün, Genel Kurulu değişen iç tüzüğe rağmen frak giyerek yönetecek.

AA | 28.11.2017 - 16:12..
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CHP'nin TBMM Başkanvekili frak giyecek

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, Genel Kurul çalışmalarını frak giyerek yöneteceğini belirterek, "Buradaki amacımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk defa Meclisi yönettiği kıyafetle o teamülü, geleneği yaşatmak, o hafızayı gündemde tutmak olacaktır. O nedenle bu kıyafeti giydim." dedi.

Tüzün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'nin, Cumhuriyeti kuran bir Meclis olduğunu ifade ederek, Meclisin tarihsel özelliğinin tüm millet tarafından bilindiğini söyledi.

CHP'nin TBMM Başkanvekili frak giyecek

"AMAÇ GELENEKLERİ YAŞATMAK"

Meclisin, tarihsel özelliklerinin yanı sıra kültürel özelliklerinin de bulunduğunu hatırlatan Tüzün, "Bu Meclisin teamülleri, gelenekleri ve bir hafızası var. Böylesine önemli Meclis. Yer yüzünde eşi ve benzeri olmayan bir Gazi Meclis. Dolayısıyla İçtüzük'te her ne kadar böyle bir değişiklik olmuş olsa bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran, Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu Meclisi ilk defa böyle bir kıyafetle yönetmişti. Dolayısıyla bu teamülleri hatırlatmak, bu gelenekleri yaşatmak, bu hafızayı hatırlatmak üzere böyle bir karar aldım. Bugün Genel Kurulu bu kıyafetle yöneteceğim." diye konuştu.

CHP'nin TBMM Başkanvekili frak giyecek

"OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM OLMADIKÇA GİYECEĞİM"

"Bu tavrınız, bundan sonraki birleşimlerde de devam edecek mi?" sorusuna Tüzün, "Aynı şekilde, çok olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe bu kıyafetle Genel Kurulu yöneteceğim." yanıtını verdi.

CHP'nin TBMM Başkanvekili frak giyecek

Bu davranışının, kimseye bir tepki olmadığının altını çizen Tüzün, geçmişte Genel Kurulda frak giyilmesine karşın, İçtüzük değişikliği ile bu mecburiyetin kaldırıldığını hatırlattı.

"İSTEYEN ARKADAŞIMIZ DA GİYSİN"

Tüzün, "İsteyen arkadaşımız, benim dışımdaki diğer Meclis Başkanvekillerimiz de isterlerse bu kıyafetle Genel Kurulu yönetebilirler. Dolayısıyla buradaki amacımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk defa Meclisi yönettiği kıyafetle o teamülü, geleneği yaşatmak, o hafızayı gündemde tutmak olacaktır. O nedenle bu kıyafeti giydim. Genel Kurulu da böyle yöneteceğim." ifadesini kullandı.

CHP'nin TBMM Başkanvekili frak giyecek

Frak nedir?





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