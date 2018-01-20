CHP'nin üye sayısı arttı

CHP Merkez Yönetim Kurulunca (MYK), 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilecek 36. Olağan Kurultay öncesi hazırlanan raporda, genel sekreterliğin çalışmalarına yer verildi.

Buna göre, 3 Ocak 2018 itibarıyla CHP'de parti kütüğünde kayıtlı asıl üye sayısı 1 milyon 219 bin 783 oldu.

KADIN ÜYELERİN DAĞILIMI YÜZDE 31,8

Kayıtlı üyelerin, 388 bin 361'i kadınlardan, 97 bin 721'i ise 1988 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla gençlerden oluştu. Partide, kadın üyelerin dağılımı yüzde 31,8 olurken, genç üyelerin dağılımı ise yüzde 8 düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA ÜYE İSTANBUL'DA

Raporda il bazında üye sayılarına da yer verildi. Buna göre, CHP'nin en fazla üyesi 259 bin 625 ile İstanbul'da bulunuyor. Bunu 149 bin 436 ile İzmir, 82 bin 124 ile Ankara, 45 bin 434 ile Adana, 42 bin 976 ile Antalya ve 40 bin 499 ile Mersin takip ediyor.

EN AZ ÜYESİ BAYBURT VE HAKKARİ'DE

CHP'nin en az üyesinin bulunduğu il ise 373 ile Bayburt oldu. Bayburt'un ardından CHP'nin en az üyesinin bulunduğu il 663 ile Hakkari.

Parti kütüğüne kayıtlı 1 milyon 219 bin 783 üyeden, fotoğrafları kimlik kartı çıkarmaya elverişli olan 1 milyon 123 bin 810 üyeye kimlik kartı düzenlendi.

Parti kütüğüne aktarımları tamamlanan yeni üyelerden 9 bin 680'inin kimlik kartlarının yapımları ise sürüyor.

ONLİNE ÜYELİĞE 76 BİN BAŞVURU

Rapora göre, Genel Merkez Üye Yazım Birimi tarafından kayıtlı üyelerin adres bilgileri 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa halk oylamasına esas olan seçmen kütük adres bilgilerine göre güncellendi.

Partinin, 8 Temmuz 2014'ten itibaren "www.chp.org.tr" adresinden online üyelik başvurusu aldığı hatırlatılan raporda, bugüne kadar 76 bin 622 kişinin elektronik ortamda üyelik için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Başvuranlardan 34 bin 349'unun üyeliklerinin kabul edilerek il ve ilçe başkanlıklarına bildirildiği ifade edilen raporda, 3 bin 553 kişinin üyelik işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Raporda, üyelik süreçleri uygun olmayan, bilgi ve belgelerinde eksik olan 38 bin 720 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.