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CHP'nin volta eylemi çağrısı karşılık bulmadı

CHP'li vekillerin çabalarıyla Türkiye genelinde başlatılmak istenen volta eylemlerine kimse katılmadı.

27.05.2017 - 13:31
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CHP'nin volta eylemi çağrısı karşılık bulmadı

Ankara'da açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasından sonra CHP'li vekiller bölgeye giderek tepki olarak volta atmaya başladı.

EYLEM ÇAĞRISI

Türkiye'nin açık bir cezaevine dönüştüğünü söyleyen CHP'li vekiller, tüm Türkiye'de bu eylemlerin yapılması yönünde çağrıda bulundu.

CHP'nin volta eylemi çağrısı karşılık bulmadı

İZMİRLİ VOLTAYI SEVMEDİ

Referandum sonrası başlatılan tencere-tava eylemlerinde olduğu gibi; CHP'lilerin bu çağrısı da boşa çıktı. CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de bile, volta eylemlerine katılım olmadı.

CHP'nin volta eylemi çağrısı karşılık bulmadı

CHP'nin volta eylemi çağrısı karşılık bulmadı

CHP'nin volta eylemi çağrısı karşılık bulmadı

FOTOĞRAF: İzmir milletvekillerinin düzenlediği voltalı-terazili eyleme az sayıda kişi katıldı.

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