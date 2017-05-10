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CHP'nin temsilcisi kedi Şero olacak

11 Mayıs'ta Bursa Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi'ne CHP'yi temsilen kedi Şero katılacak.

10.05.2017 - 12:24
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CHP'nin kedisi Şero, Bursa Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Sokak Hayvanları Kongresinde' CHP'nin Doğa ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'u temsilen konuşacak. Şero, bu kongrede, Türkiye'de yaşanan hayvan hakları ihlalleri ve CHP'nin bu konuda yaptığı çalışmalarla ilgili sunum yapacak.

CHP'nin temsilcisi kedi Şero olacak

11 Mayıs'ta Bursa Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi Crowne Plaza Otel'de düzenlenecek. Görsellerle ve rakamlarla da konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve çözüm önerileri sunacak olan Şero'nun ağzından seslendirme yapılacak. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Zeynep Altıok "Ezilen, haksızlığa uğrayan hakları gasp edilen hayvanları temsilen yapılması gerekenler hayvanlara karşı bir lütuf değildir. Türkiye'de yasal düzenlemeler maalesef hayvanları bir canlı olarak değil 'mal' kategorisinde değerlendiriyor. CHP olarak hayvan hakları adına yasal düzenlemeler ile ilgili ve toplumsal bilinci arttırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Hayvanları sevmemiz yetmiyor. Onlarla her an empati halinde de olmak gerekir. Bu nedenle bir farkındalık yaratmak için konuyla ilgili sunumu Şero'nun yapmasını daha uygun bulduk." dedi.

CHP'nin temsilcisi kedi Şero olacak

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