CHP'nin yerel seçim hedefi yüzde 30'u aşmak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abant kampında yerel seçime ilişkin çizilen yol haritasını milletvekillerine sundu.

Sunumda; hedefler, öncelikler ve çeşitli önerilere yer verildi.

Kampanyanın ana hedefi olarak ise; AK Parti'ye oy kaybettirmek ve CHP'nin oyunu artırmak olarak belirlendi.

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Sunumda, "Hedefimiz hem tek tek seçim bölgelerinde zaferler kazanmak, hem de ülke geneli oyumuzu yüzde 30 psikolojik sınırının üzerine çıkartmaktır" ifadeleri kullanıldı.

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