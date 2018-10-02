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CHP'nin yerel seçim hedefi yüzde 30'u aşmak

Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Muharrem İnce'nin oy oranını geçmek için sıkı bir çalışma takvimi hazırladı.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 07:27..
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CHP'nin yerel seçim hedefi yüzde 30'u aşmak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abant kampında yerel seçime ilişkin çizilen yol haritasını milletvekillerine sundu.

Sunumda; hedefler, öncelikler ve çeşitli önerilere yer verildi.

Kampanyanın ana hedefi olarak ise; AK Parti'ye oy kaybettirmek ve CHP'nin oyunu artırmak olarak belirlendi.

HEDEF MUHARREM İNCE'Yİ GEÇMEK

Sunumda, "Hedefimiz hem tek tek seçim bölgelerinde zaferler kazanmak, hem de ülke geneli oyumuzu yüzde 30 psikolojik sınırının üzerine çıkartmaktır" ifadeleri kullanıldı.

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