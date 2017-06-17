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CHP'nin yürüyüşünde 'duran adam' eylemi

Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren CHP'liler yürüyüşün 3. gününü tamamladı.

17.06.2017 - 19:48
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Yürüyüşün 3'üncü gününün sonunda, Kurtboğazı girişinde oluşturulan kamp alanındaki CHP'liler, burada 'duran adam' eyleminde bulundu.

"GEZİ'Yİ SELAMLIYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, eylem öncesi yaptığı açıklamada, "Gezi'nin 'duran adam'ın 4'üncü yıl dönümü bugün. 'Duran adam' iktidara meydan okumuştur, neye uğradığını şaşırtmıştı. Bugün buradan Gezi'nin, 'duran adam'ın 4'üncü yıl dönümünde Ankara'dan Gezi'yi selamlıyoruz" dedi.

CHP'nin yürüyüşünde 'duran adam' eylemi

YARINKİ YÜRÜYÜŞ BABALAR İÇİN

Eylem sonrası kalabalık grup, 'Bu daha başlangıç, müdahaleye devam' ve 'adalet' diye sloganlar attı. CHP'li Veli Ağbaba, yarınki yürüyüşün de babalar için gerçekleştirileceğini söyledi.

CHP'nin yürüyüşünde 'duran adam' eylemi

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