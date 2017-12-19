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CHP'ye göre Atatürk bugünleri 90 yıl önce gördü

CHP'li Hüseyin Yıldız, sosyal medyada paylaşılan bir sözü Atatürk'ün söylediğini savunarak Meclis'te okudu. Ancak Mustafa Kemal'in öyle bir sözü yok...

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 07:47..
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CHP'ye göre Atatürk bugünleri 90 yıl önce gördü

chp

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmalara katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Aralık 1927'de Meclis'te yaptığı konuşmada dediği iddia edilen sözleri okuyan CHP'li Yıldız, Atatürk'ün 90 yıl önce bugünleri gördüğünü savundu.

CHP'Lİ VEKİLİN SÖZLERİ

CHP'li Hüseyin Yıldız, "Tam 17 Aralık 1927’de Mustafa Kemal Atatürk Meclis'te şunu diyor: “Efendiler, biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil; bilakis, bu tip yapılar, din ve devlet düşmanı olduğu, Selçuklu ve Osmanlı’yı bu yüzden batırdığı için yasakladık. Çok değil, yüz yıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki bazı kişiler bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek, sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirine düşeceklerdir. Ayrıca, unutmayın ki o gün geldiğinde her bir taraf diğerini dinsizlikle suçlamaktan geri kalmayacaktır.” Yani doksan yıl önce Atatürk bugünü görmüştü." dedi.

CHP'ye göre Atatürk bugünleri 90 yıl önce gördü- VİDEO

ATATÜRK'ÜN BÖYLE BİR SÖZÜ YOK

Ancak olayın içyüzü tamamen başka. Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle bir sözü yok. Konuyla ilgili araştırmalar yapan Taha Akyol ve Ayşe Hür, Mustafa Kemal'in böyle bir sözünün olmadığını 2015 ve 2016 yıllarında yazmıştı.

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