CHP'ye göre HAYIR oyları 6 puan önde

CHP hemen her seçim öncesi yaptığı gibi yine belirli bir farkla oylarının önde olduğunu savunuyor, buna inanıyor. Gerçekçi olmayan anketçilerin gazıyla basına açıklama yapıyorlar, seçimi kaybedince de kendi kendilerini yalanlayamadıkları için oy vermeyenleri suçluyorlar.

Bu kez Özgür Özel, hiçbir araştırma sonucuna dayanmadan HAYIR oylarının EVET oylarının 6 puan önüne geçtiğini söyledi.

CHP'YE GÖRE HAYIR OYLARI 6 PUAN ÖNDE

CHP milletvekili Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı, ‘Arkadaşlar yollarsa hemen onaylayacağım’ demişti. Arada bir tek fark var. Anayasa görüşmeleri başlarken ‘hayır’ diyenler ‘Evet’ diyenlerin iki puan gerisindeydi. Yüzde 43’e yüzde 41’di. Kimsenin anketi kimseden gizli değil artık. Şu an ‘hayır’ oylarının ‘evet’lerin 6 puan önüne geçmesini hiçbirisi beklemiyordu. Şimdi harıl harıl anket yaptırıyorlar. ‘Kararsızlar neden ‘hayır’ oyu kulanacaklar tarafına geçti?’ diye bakıyorlar” dedi.

Özgür Özel: HAYIR oyları 6 puan önde VİDEO