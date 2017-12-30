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CHP'ye göre İran'da mesele başka

İran'da hükümete yönelik sokak olayları Türkiye'de henüz yankı bulurken CHP'den flaş bir çıkış geldi: Gösteriler sadece ülke içindeki olaylardan kaynaklanmıyor. Dış tasarruf var.

AA | 30.12.2017 - 16:01..
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CHP'ye göre İran'da mesele başka

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ardahan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SADECE HAYAT PAHALILIĞINDAN DEĞİL: DIŞ MÜDAHALE"

İran'daki protestolara değinen Yılmaz, "Türkiye olarak İran ve bölgede sorun istemiyoruz. Bu gösterilerin sadece ülke içindeki olaylardan veya hayat pahalılığından kaynaklanmadığını anlamamız lazım çünkü kentlere yayılmaya başladı. İran ile ilgili bir dış tasarruf olduğu belli. Tabii İran'ın kendi iç sorunları olduğunu da biliyoruz." diye konuştu.

İran'da hükümet karşıtı protesto ViDEO

CHP'ye göre İran'da mesele başka

"TÜRKİYE'YE DE YANSIYABİLİR"

Türkiye'nin bu süreçte İran ile daha yakın konumda olmasını istediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgede başlayacak olan bir çalkantı, bizim de içimize yansıyabilir. Bunun küresel bir boyutu olduğunu bilmeliyiz. Bu olaylar sadece İran konseptinde bir olay değildir. İran'ın özellikle Ortadoğu'da varlığından rahatsız çevreler olduğunu ve İran'a karşı bir lobinin de oluştuğunu biliyoruz. Biz Türkiye olarak bölgemizde tekrar bir iç karışıklık, tekrar bir düzensizlik istemiyoruz."

İran'da duran kadın protestosu ViDEO

CHP'ye göre İran'da mesele başka

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