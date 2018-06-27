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CHP'ye göre Muharrem İnce başarısız oldu

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen eleştirileri anlamsız bulduklarını söyledi.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 11:28..
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24 Haziran seçimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanması CHP'yi büyük bir krize itti.

Muharrem İnce'nin oy oranını yüzde 30 seviyesine çıkarması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinin sorgulanmasına neden oldu.

Kılıçdaroğlu ise, kimsenin koltuk sevdasına kapılmaması gerektiğini ifade ederek görevinin başında olduğunu yineledi.

CNN Türk canlı yayınına katılan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, yaşananları değerlendirdi.

HEDEF YÜZDE 35'Tİ

Muharrem İnce'nin yüzde 35'lik bir oy hedefi koyduğunu ancak yüzde 30,6'da kaldığını belirten Hamzaçebi, başarı derecesinin buna göre değerlendirilmesini istedi.

"İNCE'Yİ ADAY GÖSTEREN KILIÇDAROĞLU'DUR"

Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen eleştirilere de yanıt veren CHP'li Hamzaçebi, "Muharrem İnce'yi aday gösteren Kılıçdaroğlu'dur. Seçim öncesi sürece bir bakalım; demokrasi çok büyük açmazların içerisindeydi. İnsanlar geleceğinden emin değildi. Tek bir kişinin kararlarıyla yargı karar veriyor izlenimi hakimdi.

CHP'ye göre Muharrem İnce başarısız oldu

"ELEŞTİRİLERİ ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM"

Böyle bir tabloda Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı kurdu. Barajı kaldırdı. İyi Parti'nin seçime katılmasını sağladı.

Bugünkü eleştirileri anlayamış değilim.

Kendisi aday olmadı, kendisine rakip olan Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı oldu. O gün herkes alkış tutuyordu. Oy sayısındaki düşüşe rağmen vekil sayısı arttı.

Kemal Kılıçdaroğlu herkes disiplinli olsun istiyor.

Bizim delege sağduyuludur. Kişilerin tutarlı bir duruşu yoksa, delegeler bunu çok iyi değerlendirir. Delegemin seçim sonuçlarını çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum.

Yüzde 30,6 başarılı olarak değerlendiriliyorsa, bunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da payı vardır. Sonuçta Muharrem İnce'yi aday yapan Kılıçdaroğlu'dur."

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