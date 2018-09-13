taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.34895
Euro
7.3899
Altın
1204.7
Borsa
92227.37
Gram Altın
245.99

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı, Rahip Brunson konusunda Türkiye'nin Amerika'ya karşı yanlış politika izlediğini söyledi.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 07:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

Papaz Andrew Brunson'u serbest bırakmaya yanaşmayan Türkiye, Amerika'nın ekonomik saldırılarıyla karşı karşıya kaldı.

Doları bir silah gibi kullanmaya kalkan Amerika, Türkiye ekonomisinin zayıflatılması için dört koldan saldırı başlattı.

Böyle bir dönemde millet büyük bir hassasiyet gösterip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yastık altındaki dolarını ve altınını bozdurdu.

Ekonomik alanda savaş devam ederken CHP'den Türkiye'ye karşı bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE YANLIŞ YAPTI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Ünal Çeviköz, Brunson olayında Amerika'ya karşı Türkiye'nin yanlış bir tutum izlediğini söyledi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Çeviköz, konuyu pazarlık haline getirmenin Türkiye'nin itibarını düşürdüğünü sözlerine ekledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

122
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

131
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

45
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

39
Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi

Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi

19
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

24
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM