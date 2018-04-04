CHP'ye göre Türkiye'ye yatırım yapılamaz

Karanlık engelleri bir bir aşan Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda yoluna emin adımlarla yürüyor.

65 YILLIK HAYAL

Bu kapsamda 65 yıllık hayal olan nükleer sektörüne ilk somut adımı atan Türkiye, yeni bir döneme giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini attı.

TEK YATIRIMDA YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM

Türkiye'ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan proje, 2023 yılında faaliyete girecek.

Dev projenin temeli atılırken, Meclis Genel Kurulu'nda ilginç tartışmalar yaşandı.

CHP'NİN HABERİ YOK

Türkiye'ye yatırımı mantıklı bulmayan CHP'liler, törenden haberleri yokmuşcasına ısrarla Türkiye'ye kimsenin yatırım yapmayacağını savunuyordu.

Bu isimlerin başındaki isim ise, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den başkası değildi.

"BU KAFAYLA YATIRIMCI GELMEZ"

Özel'in sözleri, Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

"Bu kafayla bu ülkeyi yönetirseniz bu ülkeye yabancı yatırımcı da gelmez. İşaret ettiğimiz tehlike budur."