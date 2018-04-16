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CHP’ye HDP’den destek

Şanlıurfa’da CHP tarafından OHAL’in uzatılma durumuna tepki olarak gerçekleştirilen oturma eylemine, HDP de destek verdi.

İHA | 16.04.2018 - 14:39..
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CHP, OHAL'in bir daha uzatılma durumuna karşı bugün yurt genelinde saat 12.00’de oturma eylemi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Şanlıurfa’da da CHP il yönetimi Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde yaklaşık 50 kişilik bir grupla eylem yaptı. Basın açıklamasının okunduğu eylemde HDP Şanlıurfa il yönetimi de CHP’ye destek verdi.

CHP’ye HDP’den destek

BERABER OTURDULAR

Yapılan basın açıklamasının ardından CHP ve HDP il yöneticisi ve üyeleri, yaklaşık yarım saat oturma eyleminden sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Eylemde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

CHP’ye HDP’den destek

DİYARBAKIR'DA DA HDP DESTEK VERDİ

Diyarbakır'ın Dağkapı Meydanı'nda gerçekleştirilen oturma eylemine de CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Ankara milletvekili Necati Yılmaz ve HDP Diyarbakır il örgütü katıldı.

CHP’ye HDP’den destek

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