CHP'ye Meclis'ten çekilme kararını tavsiye eden isim

16 Nisan'da sandıktan çıkan 'evet' kararını kabul etmeyen CHP, insanları sokağa davet etti.

Referandumun iptali için YSK'ya başvuru yapan CHP, bu kez de Meclis'ten çekilebileceğini açıkladı.

MECLİS'TEN ÇEKİLEBİLİRİZ

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, partisinin bu kararı alabileceğini "CHP bu süreçte üzerine düşen her şeyi yapacaktır. Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer." sözleriyle duyurdu.

CHP'NİN AKIL HOCASI

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'ye bu hamleyi yapması konusunda öneride bulunmuştu.

Eminaoğlu, CHP'den bu açıklama yapılmadan 6 saat önce şu tweet'leri atmıştı;

SİNE-İ MİLLET NEDİR?

Sine-i millet, meclis zeminini terk etmek, halkın arasına katılıp, halk hareketi başlatmak ve siyasi iktidarı ya da egemenlere başkaldırı anlamını taşıyor. Kavram, siyasi arenada muhalefetin iktidara karşı son ‘silahı' olarak tanımlanıyor. Bugüne kadar Meclis’te tek bir milletvekili sine-i millete döndü. O da Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı seçiminde gerçekleşti. Sine-i millet diyen DYP Hatay milletvekili Murat Sökmenoğlu milletvekilliğinden istifa etmişti.