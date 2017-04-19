taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.634
USD
3,6705
EURO
3,9372
ALTIN
151,52
PETR
54,8800

CHP'ye Meclis'ten çekilme kararını tavsiye eden isim

Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin Meclis'ten çekilmesi gerektiğini ifade etmişti.

19.04.2017 - 15:45
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'ye Meclis'ten çekilme kararını tavsiye eden isim

16 Nisan'da sandıktan çıkan 'evet' kararını kabul etmeyen CHP, insanları sokağa davet etti.

Referandumun iptali için YSK'ya başvuru yapan CHP, bu kez de Meclis'ten çekilebileceğini açıkladı.

MECLİS'TEN ÇEKİLEBİLİRİZ

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, partisinin bu kararı alabileceğini "CHP bu süreçte üzerine düşen her şeyi yapacaktır. Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer." sözleriyle duyurdu.

CHP'NİN AKIL HOCASI

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'ye bu hamleyi yapması konusunda öneride bulunmuştu.

Eminaoğlu, CHP'den bu açıklama yapılmadan 6 saat önce şu tweet'leri atmıştı;

CHP'ye Meclis'ten çekilme kararını tavsiye eden isim

SİNE-İ MİLLET NEDİR?

Sine-i millet, meclis zeminini terk etmek, halkın arasına katılıp, halk hareketi başlatmak ve siyasi iktidarı ya da egemenlere başkaldırı anlamını taşıyor. Kavram, siyasi arenada muhalefetin iktidara karşı son ‘silahı' olarak tanımlanıyor. Bugüne kadar Meclis’te tek bir milletvekili sine-i millete döndü. O da Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı seçiminde gerçekleşti. Sine-i millet diyen DYP Hatay milletvekili Murat Sökmenoğlu milletvekilliğinden istifa etmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

690
CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

191
Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

249
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı evleniyor

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı evleniyor

64
Almanların gündemi Türkiye

Almanların gündemi Türkiye

185
Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

21
CHP'li Özel 'Bir tek oyu çaldırmayacak güçteyiz' demişti

CHP'li Özel 'Bir tek oyu çaldırmayacak güçteyiz' demişti

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM