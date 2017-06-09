CHP'ye olağanüstü kurultay önerisi

Kurmayın önerisinin gerekçesi olarak, kongre sürecinde partinin kendi gündemiyle daha çok ilgilenmesi, örgütlerin kongre sürecine odaklanarak, saha çalışmalarını ihmal etmesi, en az yüzde 50 oy alan hayır cephesinin kongre sürecinde yaşanacak olası bir içe kapanmadan zarar görebileceği şeklinde sıralandı.

BİR AN ÖNCE YAPILMALI

Kurmay, kongrenin bir an önce yapılarak gündemden çıkarılması ve CHP’nin hem genel merkez hem de tüm örgütleriyle gelecek seçime tam konsantre ve güçle hazırlanması gerektiğini belirtti.

ÖNERİ DESTEK GÖRDÜ

Partinin tüm enerjisini hayır cephesini daha da büyütmek için harcaması gerektiğini savunan kurmayın önerisinin, diğer kurmaylar tarafından destek görmediği bildirildi. Olağanüstü kongre isteği 16 Nisan sonrasında muhalifler tarafından da gündeme getirilmişti.