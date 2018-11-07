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Turgay Güler'den CHP'ye ezan çağrısı

CHP'li Öztürk Yılmaz'ın 'ezan Türkçe okunmalı' şeklindeki skandal çıkışının ardından, gazeteci Turgay Güler bir çağrıda bulundu.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 07:16..
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CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, katıldığı televizyon programında ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu itiraf etmiş, ezanın Türkçe okunması gerektiğini söyleyerek bir skandala imza atmıştı.

Yılmaz'a gün boyu sosyal medyada yoğun şekilde tepki gelirken, bu akşam CHP'ye ve Öztürk Yılmaz'a oldukça çarpıcı bir çağrı geldi.

TBMM'YE "EZAN TÜRKÇE OKUNSUN" ŞEKLİNDE YASA TEKLİFİ VERİN

ÜLKE TV'de Sıradışı Tarih programında Turgay Güler, Öztürk Yılmaz'a yaptığı çağrıda, "Buradan ciddiyetle bir çağrıda bulunuyorum. Öztürk Yılmaz! Eğer adamsan, çık yarın CHP Grubu adına TBMM'ye bir yasa teklifi ver. Yasa teklifinde şu olsun. Ezanın Arapça olarak okutulması yasaklansın. Ezan minarelerden bundan böyle Türkçe okunsun, namaz Türkçe kılınsın  diye bir yasa teklifi ver" ifadelerini kullandı.

Turgay Güler'den CHP'ye ezan çağrısı ViDEO

"HADİ SAMİMİYSEN, MERTSEN BUNU YAP"

Turgay Güler sözlerini şöyle sürdürdü: "Samimiysen, provokatörlük yapmıyorsan, yarın çık CHP grubu adına, içerisinde CHP'lilerin de imzasını taşıyan bir yasa tasarısı ver. Ezan Türkçe okunsun, namaz Türkçe kılınsın, Arapça yasak olsun. Böyle bir yasa tasarısı ver, seni alnından öpeyim. Vermezsen namertsin. Madem öyle, mertsen çıkarsın CHP grubu adına bir yasa tasarısı hazırlarsın, Meclis'e teklif edersin ve ezan Türkçe okunsun dersin."

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