Christopher Potter’ın İnsanın Oluşumu kitabı okuyucularla tanıştı

Dünyaya nasıl geldik? Neden buradayız? Bir amacımız var mı? Gerçeklik nedir? İnsanın doğası nedir? Madde nedir? İnsan yaşamında kültür ne kadar etkilidir? Tanrı nedir? Aşk nedir? Bilim bize anlamak istediklerimizin ne kadarını sunabilir? Dünya dışında bir yaşam var mı?

Potter, elinizdeki bu harika kitabında, insanın varoluşundan bu yana üzerine kafa yorduğu büyük sorulara verilebilecek cevapları oldukça kapsamlı bir anlatımla ve örneklerle aktarıyor.

Maddenin özü, evrenin varoluşu, bilimin yöntemi ve felsefesi, zaman, bilinç, algı, davranış, doğa, aşk, sonsuzluk gibi birçok kavrama ustalıkla değinen Potter, insan ve evren üzerine oldukça güçlü bir kavrayışa ulaşmamızı vesile oluyor…

Christopher Potter

Yazar: Christopher Potter

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Çeviren: Çağlar Adnan Yılmaz

Baskı yılı: 2017

Türü: Bilim

Syf: 320

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