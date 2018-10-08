Chrome eski iPhone ve Android'lerde kullanılamayacak

Yıllardır en popüler internet tarayıcılarından birisi olmayı başaran ve akıllı telefonlarda yaygın bir şekilde kullanılan Google Chrome‘un, yakında 32 milyondan fazla Android cihazda kullanılamaz hale geleceği ortaya çıktı.

JELLY BEAN KURULU TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK

XDA’da paylaşılan bilgilere göre, Chrome’un minimum API düzeyi yakın zamanda Android 4.1’den 4.4’e yükseltildi. Yani halen Jelly Bean kurulu olan Android cihazlar artık dünyanın en popüler mobil tarayıcısını kullanamayacak.

WHATSAPP DA KULLANILAMAYACAK

Chrome dışında Whatsapp kullananları da kötü bir sürpriz bekliyor. Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak.

iPhone (ilk jenerasyon)

iPhone 3G

iPhone 3G S

iPhone 4

iPhone 4S

Yani iOS 8 sürümü ve altını kullananlar için artık çok geç. Whatsapp telefonunuzda kurulu olsa bile artık giriş yapamayacaksınız.

GÜNCELLEME GEREKLİ

Bu telefonların iOS 8 üstü bir sürüme güncelleme şansı olmadığı için Whatsapp kullanılması söz konusu olmayacak. Bu nedenle kullanıcıların Whatsapp'ı kullanabilmeleri için telefonlarını değiştirmesi gerekecek.

iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanan kullanıcılar hayli fazla olsa da, telefonları eski olan veya güncellediğinde telefonlarının yavaşlayacağını düşünenler eski iOS sürümlerini kullanmaya devam ediyor.

Whatsapp daha önce de eski Android sürümlerinden desteğini çekmişti.