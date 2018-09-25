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CIA ajanı olmak için aranılan özellik: Türkçe bilmek

CIA Direktörü Gina Haspel, yeni dönemde sahadaki ajanlık faaliyetlerinin daha kuvvetli olacağına dikkat çekerek Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajanlar çalıştıracaklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 14:08..
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CIA ajanı olmak için aranılan özellik: Türkçe bilmek

CIA'in başına geçen ve adı 11 Eylül olaylarındanonra işkencecilikle anılan Gina Haspel, örgütün yeni dönemdeki faaliyet planlamasını açıkladı.

Mezunu olduğu Louisville Üniversitesi'nde konuşan CIA Direktörü, 11 Eylül sonrasının denizaşırı terörle mücadele operasyonları sarmalından çıkacaklarını, 11 Eylül öncesine geri dönüş yapacaklarını ve yeniden ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını duyurdu.

CIA ajanı olmak için aranılan özellik: Türkçe bilmek

İSTİHBARAT ÇEMBERİ

Casuslarla analistlerin en ağır, en zorlu meselelerle ilgili istihbarat toplamaya daha fazla odaklanacağını dile getiren Haspel, ''Rakip ulus devletlere odaklanmamızı keskinleştiriyoruz'' vurgusunu yaptı.

Özellikle hangi alana yönelineceği konusunda bir açıklama yapmayan Haspel, bu cevabı vermese de faaliyet alanını, ajanlarda aranılan özellikler ile ağızından kaçırmış oldu.

CIA ajanı olmak için aranılan özellik: Türkçe bilmek

TÜRKÇE BİLEN AJAN ARIYORLAR

Sahada görev yapacak ajanların seçilmesi noktasına değinen Haspel, yabancı dil uzmanlığı olan ajanları ellerinde tutmak, yenilerini yetiştirmek ve saflarına katmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. CIA Direktörü, özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajan istihdam ettiklerinin altını çizdi.

CIA ajanı olmak için aranılan özellik: Türkçe bilmek

Haspel'in bu açıklaması Çin, İran ve Arap yarımadası ile birlikte Türkiye'yi de operasyon sahasına dahil edeceğini açıkça gözler önüne seriyor.


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