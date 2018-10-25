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CIA Başkanı Haspel Kaşıkçı'ya işkence kayıtlarını inceledi

Washington Post gazetesi geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelen CIA Başkanı Haspel'in Kaıkçı işkencesine ilişkin kayıtları dinleyip incelediğini yazdı.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 12:11..
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Washington Post, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını incelemek üzere Türkiye'ye gelen Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Başkanı Gina Haspel'in, Kaşıkçı'ya ait ses kaydını dinlediğini yazdı.

Ses kaydının Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndaki sorgu ve ardından öldürüldüğü anları içerdiği belirtildi.

SES KAYITLARINI DİNLEDİ

Haberde ses kaydının Türk hükümetinin, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin önceden planlandığı iddiasına yönelik kanıt olarak kullanıldığı aktarıldı.

Washington Post haberi "Haspel'in Türkiye ziyaretindeki görüşmelerini bilen" kaynaklara dayandırdı.

Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'de İstanbul'daki S.Arabistan Başkonsolosluğu'na girmesi ardından haber alınamamış, Suudi Arabistan 20 Ekim'de Kaşıkçı'nın 'sorgu sırasında çıkan tartışmanın yumruk kavgasına dönüşmesi sonucunda öldüğünü' iddia etti.

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