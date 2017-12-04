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CIA Başkanı'ndan İranlı komutana uyarı mektubu

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı olacağı konuşulan CIA Başkanı Mike Pompeo, İran'ın Irak ve Suriye politikalarını askeri güç kullanarak sahada uygulayan Kasım Süleymani'ye meydan okudu.

AA | 04.12.2017 - 08:30..
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CIA Başkanı'ndan İranlı komutana uyarı mektubu

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani'ye, Irak'taki Amerikan çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıdan Tahran'ın sorumlu tutulacağına dair bir uyarı mektubu gönderdiğini belirtti.

CIA Başkanı'ndan İranlı komutana uyarı mektubuCIA Başkanı Mike Pompeo

"MEKTUBU OKUMADI"

Pompeo, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsünde düzenlenen bir savunma forumunda yaptığı açıklamada, Süleymani'ye, "İran'ın Irak'ta giderek artan tehditkar tutumu" konusundaki endişelerini ifade eden bir mektup gönderdiğini ancak İranlı komutanın mektubu okumadığını söyledi.

Mektubu, İranlı komutanın, kontrolü altındaki güçlerin Irak'taki ABD çıkarlarını tehdit edebileceğini belirtmesi üzerine gönderdiğini öne süren Pompeo, "Mektubu okumayı reddetti. Dürüst olmam gerekirse bu durum kalbimi kırmadı." dedi.

Mektupta, Kasım Süleymani ile iletişime geçerek, kontrolleri altındaki güçler tarafından Irak'ta Amerikan çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıdan kendisinin ve İran'ın sorumlu tutulacağını belirttiklerini kaydeden Mike Pompeo, "Onun ve İran liderlerinin bunu en açık şekilde anladığından emin olmak istedik." ifadelerini kullandı.

CIA Başkanı'ndan İranlı komutana uyarı mektubu

"BU İNSANLARA SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Öte yandan, İran lideri Ali Hamaney'in Özel Kalem Müdürü Muhammed Muhammedi Gülpaygani, Süleymani'nin mektubu görmezden geldiğini bildirerek, "CIA Direktörü, bölgede temas halinde oldukları birisiyle Komutan Süleymani'ye mektup gönderdiğinde, kendisi, 'Mektubu ne aldım ne de okudum. Bu insanlara söyleyecek bir şeyim yok' diyerek karşılık verdi." açıklamasında bulundu.

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