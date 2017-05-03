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CIA Başkanı'ndan Kore sınır hattındaki adaya ziyaret

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı Mike Pompeo, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki sınır hattı yakınındaki bir adayı ziyaret etti.

03.05.2017 - 04:01
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Yonhap Ajansının haberine göre, ABD Kore Kuvvetleri (USFK) tarafından yapılan açıklamada, CIA Başkanı Pompeo'nun Kore Yarımadası'nın batı kıyısında, iki Kore arasındaki sınır hattını denizden gören Güney Kore'nin kontrolündeki Yeonpyeong Adası'na ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Mike Pompeo'nun ziyareti sırasında, "bu eski ve potansiyel çatışma bölgesinden bakışla Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye yönelik tehdidini ilk elden değerlendirme fırsatı bulduğu" ifadesine yer verildi.

CIA Başkanı'ndan Kore sınır hattındaki adaya ziyaret

Pompeo'ya ziyarette USFK Komutanı General Vincent K. Brooks, Güney Kore-ABD Birleşik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Leem Ho-young ve ABD Seul Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marc Knapper'ın eşlik ettiği, Pompeo'nun ayrıca cumartesi günü başlayan ülke ziyareti sırasında Güney Koreli mevkidaşı, Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Lee Byeong-ho ile güvenlik konusunda detaylı istişareler yapma fırsatı bulduğu kaydedildi.

CIA Başkanı Pompeo'dan önce ABD yönetiminden sırasıyla Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Savunma Bakanı James Mattis ve son olarak da geçen ay Başkan Yardımcısı Mike Pence Güney Kore'ye ziyaretler gerçekleştirmişti.

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