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CIA Direktörü Haspel Türkiye'de

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında bilgi almak için gelen CIA Direktörü Gina Haspel, 18 yıl önce görev yaptığı Ankara'ya geldi.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 09:00..
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CIA Direktörü Haspel Türkiye'de

ABD tarafından soruşturma üzerinde çalışması için gönderilen CIA Direktörü Gina Haspel, Türkçe de biliyor.

ANKARA'DA GÖREV YAPTI

Haspel'in 2000 yılında da Ankara'da görev yaptığı belirtiliyor. Türkçeyi burada öğrendiği belirtilen Haspel'in bu sebeple kasıtlı olarak yerleştirildiği belirtiliyor.

CIA Direktörü Haspel Türkiye'de

"NELER OLUP BİTTİĞİNİ ÖĞRENECEĞİM"

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Neler olduğunu kısa süre içinde öğreneceğim çünkü şu an Türkiye'de ve Suudi Arabistan çok yetenekli ekipler var. Çok yakın zamanda öğreneceğiz. Bu işleri çok iyi çözen, inanılmaz yetenekli insanlarımız var. Bu gece ya da yarın (ABD'ye) geri dönüyorlar ve kısa süre içinde öğreneceğim. Şu ana kadar duyduklarım beni tatmin etmedi" ifadelerini kullanmıştı.

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