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CIA Başkanı yarın Türkiye'ye geliyor

CIA Başkanı Mike Pompeo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. PYD ve FETÖ masaya yatırılacak.

08.02.2017 - 09:35
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CIA Başkanı yarın Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ilk görüşmeyi telefonla gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesi 55 dakika sürdü. Erdoğan ile Trump terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıklarını ele aldı.

CIA BAŞKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, CIA Başkanı Pompeo yarın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.

PYD VE FETÖ KONULARI MASADA OLACAK

Ziyaret kapsamında PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddeleri istişare edilecek.

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