CIA eski Başkanı Brennan: Trump dönemi geçici bir dalâlet

Diyarbakır mitingi nedeniyle Muharrem İnce'ye övgüler dizen Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Korkaklardan hiçbir şey olmaz" dedi.

Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

Eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı John Brennan, ABD Başkanı Donald Trump'ı bir 'geçici dalâlet' olarak niteledi.

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İzmir'de kayınpeder, tartıştığı damadına kurşun yağdırdı

Çiğli ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini görmek ve konuşmak isteyen bir kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından tabanca ile vuruldu.