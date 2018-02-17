CIA eski direktörü: Bazı ülkelerde seçimlere karıştık

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının eski yöneticisi Woolsey, Amerikan Fox televizyonuna, Rusya'nın, ülkesindeki seçimlere ABD Başkanı Donald Trump lehine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus kuruluş hakkındaki suç duyurusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"KOMÜNİSTLERİ ENGELLEMEK VE DEMOKRASİ İÇİN.."

ABD'nin de başka ülkelerdeki seçimlere karışıp karışmadığına ilişkin soru üzerine Woolsey, "Muhtemelen evet ancak komünistlerin iktidara gelmesini engellemek için, sistemin iyiliği içindi yani demokrasinin menfaatine, sadece iyi bir amaç için" dedi.

Bill Clinton'un başkanlığı döneminde CIA direktörlüğü yapan Woolsey'in sözleri, Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Her şeyi anlatıyor" yorumuyla paylaşıldı.