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CIA köpek Lulu'yu işten çıkardı

Labrador cinsi köpek Lulu'nun görevi CIA'de koklayarak patlayıcıları bulmaktı ama işten çıkarıldı.

20.10.2017 - 06:41
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Lulu haftalarca eğitim aldı ama hiçbir gelişme kaydedemedi. Görünüşe göre CIA'deki hayat ona göre değildi. Sonuç olarak 2017 K-9 eğitim programından çıkarıldı.CIA, resmi Twitter hesabından Lulu'nun neden programdan çıkarıldığına dair bir dizi tweet attı.

19 BİN FARKLI KOKUYU AYIRT ETMEYİ ÖĞRENİYORLAR

"Patlayıcı dedektörü" olarak çalışan polis köpekleri, 10 haftalık eğitim programında 19 bin farklı patlayıcı kokusunu ayırt etmeyi öğreniyor. Eğitim sonunda 10 ayrı sınava tabi tutuluyorlar. Sınavları geçebilen köpekler patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen araç ve binaların aramasında kullanılıyor.

CIA köpek Lulu'yu işten çıkardı

YURTDIŞI GÖREVİNE ÇIKABİLİYORLAR

Köpekler genellikle ABD'deki şüpheli ve acil durumlarda kullanılıyor ama polis köpekleri zaman zaman yurtdışında da görevlendirilebiliyor.

Yeni mezun köpekler haftada 60 saat çalışıyor.Tatillerinde bile, acil durumlara her zaman cevap vermek zorundalar. Genellikle Labrador, Alman çoban köpeği ve Golden Retriever cinsi köpekler seçiliyor.

CIA köpek Lulu'yu işten çıkardı

Eğitim programının ilk haftalarında köpekler, basit komutları onlara geçici olarak bakan cezaevlerindeki tutuklulardan öğreniyor. Ancak Lulu için bu eğitim süreci biraz zorlu geçti.

CIA, "K-9 eğitiminde, köpeklerin de yaptıkları işten zevk alıyor olması şart. Bazen köpekler eğitimi başarıyla tamamlayıp sınavları geçseler bile, dedektör köpek olmanın onlara göre olmadığını çok belli ediyorlar." yazdı.

CIA köpek Lulu'yu işten çıkardı

CIA köpek Lulu'yu işten çıkardı

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