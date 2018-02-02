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CIA Rusya ile görüşmeye devam edecek

Rus mevkidaşlarıyla görüşmeye devam edeceklerini belirten CIA Direktörü Mike Pompeo, kongreden destek istedi.

AA | 02.02.2018 - 01:54..
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ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Direktörü Mike Pompeo, Pompeo, Demokrat Senatör Charles Schumer, "Hava güvenliği ve yabancı militanların Rusya ve ABD'ye dönmesini önleme gibi konularda işbirliğini sürdürüyoruz" dedi.

CIA Rusya ile görüşmeye devam edecek

"ENDİŞELERİ DİLE GETİRMEKTEN ÇEKİNMİYORUZ"

Görüşmelerde, "Rus ve Amerikan çıkarlarının örtüştüğü çok karmaşık sorunların" ele alındığını belirten Pompeo, "Hiçbir taraf, istihbarat alanındaki işbirliği ve ülkelerimizin çıkarlarıyla ilgili endişelerini dile getirmekten çekinmiyor" şeklinde konuştu.

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