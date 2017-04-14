CIA, Wikileaks'i düşman ilan etti

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Pompeo, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimi döneminde Wikileaks'i kullanarak ele geçirilen belgeleri yayınladığını belirtti.

"İNANILMAZ BİR ZARAR"

Wikileaks Nisan başında CIA'in akıllı televizyonlardan cep telefonları ve bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazedeki cihazları ele geçirmek için kullandığı yöntemleri yayınlamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), sızıntıyı araştırmak için soruşturma başlatmıştı. Eski CIA Direktörü Michael Hayden sızıntının "inanılmaz bir zarar" verdiğini ve ABD'nin güvenliğini azalttığını belirtmişti. Pompeo, sitenin anti-demokratik ülkeler tarafından desteklendiğini ve ağırlıklı olarak ABD'ye odaklandığını söyledi.

WİKİLEAKS CEVAP VERDİ

Wikileaks ise eleştirilere Mike Pompeo'nun Temsilciler Meclisi üyesiyken Demokrat Parti'nin e-postalarının sızmasının ardından attığı tweetleri alıntılayarak yanıt verdi. Pompeo Twitter hesabından Demokrat Parti'yi eleştirmek için Wikileaks'i kaynak göstermiş ve kullanmıştı.