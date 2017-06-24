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CIA'dan işkence yöntemlerine 81 milyon dolar

Psikanalistler John Bruce Jessen ve James Mitchell tarafından yönetilen CIA'nın sorgulama programında doktorların rolü gün yüzüne çıkıyor.

24.06.2017 - 02:09
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ABD Merkezi Haber Alma Ajansı’nın (CIA) eski Başkan George W. Bush döneminde işkence yöntemleri hazırlamak için doktor ve psikanalistlere ajansın sorgulama programı kapsamında 81 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) açtığı dava ile gün yüzüne çıkmaya başladı.

11 Eylül olaylarından sonra terör şüphelisi olarak tutuklanan kişilerin suyla işkenceden, uykudan mahrum bırakılmasına, kırık ayakla ayakta bekletilmekten "walling" olarak bilinen şüphelinin kontrplak duvara çakılmasına kadar birçok insanlık dışı işkence tekniğinin CIA tarafından sorgulama aracı olarak kullanıldığı biliniyordu.

New York Times gazetesinin sızdırdığı bir videoda CIA’nın talebi üzerine 2002 yılında Jessen ve Mitchell, Ajans için söz konusu işkence yöntemlerini sıraladığı kaydedildi.

İki psikanalist aynı zamanda askerlerin işkencelere karşı direnmek üzere eğitimini aldıkları taktikleri de çözecek psikolojik işkence yöntemleri tasarladıkları bildirildi.

SELİGMAN'IN "ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK" TEORİSİ

İki psikanalistin ünlü psikolog Martin Seligman'ın "öğrenilmiş çaresizlik" teorisini de kullanarak tutukluların daha uysal olmalarını sağladıkları tespit edildi.

Ortaya çıkan bilgilere göre tutuklular uzun süre işkenceye maruz bırakılarak bulundukları hapishanelerden kaçma veya işkenceye direnme isteklerini kaybettirildiği ve böylece CIA'nın dediklerini yapmaya daha çok razı duruma gelmeleri sağlandı.

ACLU’nun dava dosyasında yer alan bilgilere göre örneğin doktorların ayağı kırık bir tutukluyu 52 saat ayakta bekletme onayı verdiği kaydedildi.

CIA'nın tutukluları konuşturmak amacıyla insan anatomisinin katlanma sınırlarını zorlayan taktikleri için birçok doktor ve tıpçı ajan çalıştırdığı, eski Başkan George W. Bush döneminde işkence yöntemleri hazırlamak için doktor ve psikanalistlere ajansın sorgulama programı kapsamında 81 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.

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