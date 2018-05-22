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CIA'in ilk kadın direktörü 'işkenceci' Haspel görevde

ABD Başkanı Trump'ın CIA Direktörlüğü'ne aday gösterdiği ve geçen hafta Senato'da onay alan tartışmalı isim Gina Haspel, yemin ederek CIA'in ilk kadın direktörü oldu

AA | 22.05.2018 - 04:42..
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CIA'in ilk kadın direktörü 'işkenceci' Haspel görevde

11 Eylül saldırılarından sonra ABD’nin yurt dışındaki hapishanelerinde işkence yaptırması dolayısıyla tartışılan 61 yaşındaki Haspel'in CIA Genel Merkezindeki yemin törenine Trump'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı.

CIA'in ilk kadın direktörü 'işkenceci' Haspel görevde

TRUMP ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Burada yaptığı konuşmada Haspel'den övgüyle söz eden Trump, "Bu ülkede bu sıra dışı göreve senden daha kalifiye bir kişi yoktur. Tebrikler Gina." dedi.

11 Eylül saldırılarından sonra Haspel'in El Kaide'nin ardından gittiğini ve "terör örgütüyle mücadelede bir çok başarı elde ettiğini" söyleyen Trump, Haspel'in ilk kadın CIA Direktörü olmasının da tarihi anlamda önem taşıdığına dikkati çekti.

Kısa bir açıklama yapan Haspel de söz konusu göreve gelişinde emeği geçenlere teşekkür etti ve CIA'deki uzun yıllara dayanan tecrübesini artık teşkilatı yönetmede kullanacağını belirtti.

Konuşmaların ardından yemin ederek resmen görevine başlayan Haspel, CIA tarihinin ilk kadın direktörü olarak kayıtlara geçti.

Haspel, 17 Mayıs perşembe günü ABD Senatosu'nda yapılan oylamada 45 hayır oyuna karşılık 54 evet oyu ile onay almıştı.

CIA'in ilk kadın direktörü 'işkenceci' Haspel görevde

İŞKENCE KAYITLARINI YOK ETTİ

Trump'ın, Mike Pompeo’yu Dışişleri Bakanlığına getirmesi üzerine CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Haspel, CIA'nın Tayland'daki ilk yurt dışı hapishanesinin başında iken terör şüphelilerine işkence yaptırmak ve işkence kayıtlarını yok etmekle biliniyor.

CIA'nin Tayland’da kurulan ABD dışındaki ilk hapishanesinin başına 2002 yılında getirilen Haspel'in gözetimi altında Suudi Arabistan vatandaşları Ebu Zubeyde ve Abdülrahim el Naşiri’nin sorgusunda yapılan işkenceler yıllarca ABD’nin gündeminde kalmıştı.

İşkencelerin yapılmasında önemli rolü bulunan Haspel’in daha sonra işkencelere ait video kayıtlarını ortadan kaldırması tartışmalara neden olmuştu.

CIA’ye 1985'de katılan Haspel, geçen yıl şubat ayında CIA Direktör Yardımcılığına atanmıştı.

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