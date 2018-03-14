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CIA'in yeni direktörü, işkenceci olarak biliniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pompeo'nun yerine atadığı Gina Haspel, terör şüphelilerine işkence yaptırmak ve işkence kayıtlarını yok etmekle biliniyor.

AA | 14.03.2018 - 07:38..
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Trump, Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Pompeo’yu, Pompeo'nun yerine ise Gina Cheri Haspel’i atadığını açıklamıştı.

CIA’ye 1985 yılında katılan Haspel, geçen yıl şubat ayında CIA Direktör Yardımcılığına atanmıştı.

CIA'in yeni direktörü, işkenceci olarak biliniyor

ABD'DE BİR İLK

Haspel'in CIA'nin başına atanması ile ABD'de ilk kez bir kadın bu görevi üstlenmiş oldu.

Haspel’in kariyerinde en tartışmalı nokta, 2002 yılında Tayland’da iki terör şüphelisine yaptırdığı işkence ve söz konusu işkencenin video kayıtlarını ortadan kaldırması oldu.

CIA'nin ABD dışındaki ilk hapishanesi 2002 yılında Tayland’da kurulmuş ve başına Haspel getirilmişti.

Tayland’da Suudi Arabistan vatandaşları Ebu Zubeyde ve Abdülrahim el Naşiri’nin sorgusunda yapılan işkenceler yıllarca ABD’nin gündeminde kalmaya devam etti.

İşkencelerin yapılmasında önemli rolü bulunan Haspel’in daha sonra işkencelere ait video kayıtlarını ortadan kaldırması tartışmalara neden oldu.

Haspel’in geçen yıl şubat ayında CIA’nin iki numarası olarak atanması da Trump’ın yasadışı işkenceleri tekrar gündeme getireceğinin işareti olarak yorumlanmıştı.

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