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CIA'nın yeni başkanı Türkçeyi çok iyi biliyor

CIA, yeni başkanları Gina Haspel'in kariyerine ilişkin notları içeren bilgileri paylaştı. Bilgilerde dikkat çeken iki konu vardı. Haspel akıcı derecede Türkçe ve Rusça konuşabiliyor...

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 10:54..
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CIA'nın yeni başkanı Türkçeyi çok iyi biliyor

Mike Pompeo'nun Dışişleri bakanlığı koltuğuna geçirilmesi nedeniyle boşalan CIA Başkanlık koltuğuna Gina Haspel oturdu. İlk kadın CIA bakanı olan Haspel'in kariyerine ilişkin CIA tarafından bilgiler paylaşıldı.Paylaşılan bilgiler arasında ilginç detaylar yer alıyor.

CIA'nın yeni başkanı Türkçeyi çok iyi biliyor

İYİ DERECEDE TÜRKÇE VE RUSÇA

CIA'nın imaj değişikliğine gitmek için ilk kadın başkanlarını göreve getirdiği konuşulurken, Gina Haspel'in yalnızca bu sebepten ötürü getirilmediği de ortaya çıktı. Uzun yıllar CIA'da üst düzey görevlerde bulunan Haspel'in çok iyi deredece Türkçe ve Rusça konuşabildiği ortaya çıktı.CIA'nın yeni başkanı Türkçeyi çok iyi biliyor

ANKARA DETAYI

CIA tarafından yayınlanan özgeçmiş bilgilerinde yer alan detaylarda Haspel'in Türkçeye akıcı derecede hakimiyet sağladığı da belirtilirken, Haspel'in 2000 yılında da Ankara'da görev yaptığı belirtiliyor. Türkçeyi burada öğrendiği belirtilen Haspel'in bu sebeple kasıtlı olarak yerleştirildiği belirtiliyor.

Yeni CIA Başkanı Haspel'in çok iyi derecede Türkçe ve Rusça bilmesi, iyi niyetli olmayan planların yeniden devreye sokulmasına işaret olabileceği düşünülüyor.

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