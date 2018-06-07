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Çiçeği burnunda damata hapis şoku

Balayı için gittikleri KKTC'de uyuşturucu hap ile yakalanan damat Ümit K.'ye, 25 gün hapis cezası verildi.

DHA | 07.06.2018 - 08:01..
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Ercan Havaalanı’nda özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Cindy', Ümit K. ve eşinin yanına gelince tepki verdi. Çiftin üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan Ümit K. tutuklanırken, eşi daha önceden balayı için rezervasyon yaptıkları otele gitti.

Çiçeği burnunda damata hapis şoku

25 GÜN CEZAEVİNDE TUTULACAK

Suçunu kabul eden Ümit K., dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuşan polis yetkilisi, Ümit K.'nin KKTC'de turist statüsünde bulunduğunu, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Çiçeği burnunda damata hapis şoku

Yargıç Rauf Kürşad da Ümit K.'nin '25 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesi'ne karar verdi.

Ümit K.'nin 25 gün sonra sınır dışı edilmesi bekliyor. KKTC yasalarına göre uyuşturucudan hapis cezası alanlar sınır dışı ediliyor.

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