Çiçek Dilligil de Arda Turan olayını yorumladı

Mide küçültme ameliyatı olan ve hızla kilo veren oyuncu Çiçek Dilligil Teve2'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri canlı yayında anlatan Dilligil, Arda Turan ve Berkay Şahin arasında yaşanan olayla ilgili de konuştu.

Dilligil'in açıklamalarından satır başları...

"ŞEKERİM TAVAN YAPMIŞTI"

"Sadece estetik kaygıyla bir doktor sizi ameliyata alıyorsa oradan kaçın. Ben 7 farklı doktorun check up'ına girerek 'olur' raporu aldıktan sonra ameliyat oldum. Kitle endeksinin 35'in üzerinde olması gerekiyor. Benim 31-32'ydi. Şekerim tavan yapmıştı, pankreasımda sorun yaşanamaya başlamıştım ve tansiyon problemim vardı.

"DİYETLE SPORLA ZAYIFLAYAMADIM"

Çok diyet yaptım ama hiçbir zaman hem diyet hem spor yapan güzel bir örnek olamadım. Şekerim olduğu için kilo da veremedim.

Sadece sağlık sıhhat değil her konuda işi uzmanına bırakmayı seviyorum. Bir bilene danışmak, güvenmek. Öncesinde hekim ve sonrasında hekimin ameliyatı nerede yaptığı... Bu ikisine güvenirsem ben kendimi bırakırım.

"22 KİLO VERDİM 27 KİLO ALDIM"

Bir ara meşhur diyetlerle 22 kilo verdim. Diyeti bıraktım 27 kilo aldım. İnsanın psikolojisi hem olumlu hem olumsuz etkileniyor. Yemeği az yemeye başladığınızda doğal olarak kilo veriyorsunuz. Çok güzel sofralara oturup, yiyememek moralinizi bozuyor.





"YEMEĞİ BİRDEN KESERSEN DEPRESYONA GİRERSİN"

Ben hayatında çok büyük travmalar yaşamış biri değilim buna rağmen duygusal açlığımı yemekle bastırmışım. Hayatında büyük sıkıntı yaşayan insanları düşünün yemeği birden kestin... Depresyona girer.

"KOCAM BENİ KISKANIR OLDU"

Hiç tatlıyla aram yoktu acayip düşkünlüğüm başladı. Tam o noktada doktoruma danıştım ve spora başladım. 40 yaşından sonra spora başlayan bir kadın oldum. Olumsuz bir şey olmadı. Bora'nın biraz kıskanç yönü ortaya çıktı. Bilmediğimiz... Birinin seninle ilgili böyle bir duygu yaşaması güzel bir duyguymuş. Şişman insan aslında sempatik olmaya çalışan insandır. Hayatınızda bir takım değişiklikler oluyor net. Dolabınızla başlıyor...

"ÜST DUDAĞIN YOK DİYORLAR"

Sosyal medyayı umursamıyorum. Zayıfladım, şimdi de üst dudağın yok diyorlar...

Ben sosyal medya hesabımı kendim yönetiyorum. Yaptığım domatesi de koyuyorum, kocamı da koyuyorum, işimi de koyuyorum... Bir gün bana 'Çiçek hanım aşure ayı geldi. Şimdi aşure de yaparsınız' yazmış. Adana'dan döndüm. Eşyalarımı eve bıraktım. Koştur koştur malzeme aldım. Aşureyi yaptım. Sosyal medyanın böyle bir gücü var işte bana o aşureyi yaptırdılar...

"BEN ÖZLEM'İN YERİNDE OLSAYDIM..."

Küçücük yaptığımız anlık hareketlerle hayatları değiştiriyoruz. Burada Arda Turan, kamuoyuna örnek olmak zorunda. Berkay'ın burnunda kırık varmış Bu kaç iş demek... Berkay'ın arkasındaki orkestra var. O kadar insan, o kadar insanın ailesi...

"ARTIK BİZİM DE SORUNUMUZ"

Olay onların arasında olmuş olabilir, o işletmenin sorunu... Olay hastaneye taştıktan sonra senin, benim, onun birinci derece sorunu. O gece hastalanabilirim, hastaneye gidebilirim ve o silah patlayabilir...

"BORA BUNU ASLA DUYMAZDI"

Aynı durum benim başıma gelse, dilimi keserim lâl olurum asla söylemem. Belki bir gün başka bir yerde, başka bir mekanda söylerim. Belki de Bora bunu bu dünyada asla duyamaz...

Geçmişte istenen bir şarkıyı söylemedi diye kulisi basıldı Bora'nın. 3 adam kulise girmiş, birisi kapısını tutumuş. Biri elindeki kültabağını Bora'nın kafasına kaldırmış. Bora 'hayır söylemeyeceğim' demiş... Adam ona bir sonraki görüşmemiz mahkemede olacak çünkü ben katil olacağım demiş. 3-4 ay yaşadığım korkuyu anlatamam.

"KRİZİ YÖNETMEK KADININ GÜCÜ"

Arda-Berkay olayı gibi bir olayda, böyle bir ortamda Bora ölümüne duymazdı bu olayı. O anda o krizi yönetmek kadının gücünü gösterir."