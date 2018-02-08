Çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu

Maltepe Turgut Özal bulvarı üzerinde bulunan bir kafeteryada meydana gelen olayda, Mücahit T.,adlı kişi kafeteryanın önündeki otoparkta silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Mücahit T., Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇİÇEK GÖNDERDİ

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada yaralanan Mücahit T'nin, kafeteryanın işletmecisi H.Y.'ye çiçek gönderdiği, bu nedenle kadının eski kocası M.D. ile tartıştığını tespit edildi.

Olay günü M.D. ve yanında bulunan A.M. ile ismi tespit edilemeyen 3 kişinin kafeterya'ya çağırdıkları Mücahit T'yi otoparkta vurdukları öğrenildi.

13 YERINDEN VURULDU

Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında Mücahit T'nin dakikalarca kurşunlandığı şüphelilerin 19 kez ateş ettiği belirlendi. Şüphelilerin 13 kez Mücahit T'yi vurdukları tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin Mücahit T'nin yerde hareketsiz kalması üzerine olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

ESKİ KOCA YAKALANDI

Polis olaydan sonra eski koca M.D.'nin yakalandığını diğer şüphelilerin yakanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.