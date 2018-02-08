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Çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu

Maltepe'de bir kafeteryanın işletmeciliğini yapan kadına çicek gönderdiği için silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen Mücahit T., 13 yerinden vurularak ağır yaralandı

DHA | 08.02.2018 - 17:51..
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Maltepe Turgut Özal bulvarı üzerinde bulunan bir kafeteryada meydana gelen olayda, Mücahit T.,adlı kişi kafeteryanın önündeki otoparkta silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Mücahit T., Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇİÇEK GÖNDERDİ

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada yaralanan Mücahit T'nin, kafeteryanın işletmecisi H.Y.'ye çiçek gönderdiği, bu nedenle kadının eski kocası M.D. ile tartıştığını tespit edildi.

Çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu

Olay günü M.D. ve yanında bulunan A.M. ile ismi tespit edilemeyen 3 kişinin kafeterya'ya çağırdıkları Mücahit T'yi otoparkta vurdukları öğrenildi.

Çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu

13 YERINDEN VURULDU

Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında Mücahit T'nin  dakikalarca kurşunlandığı şüphelilerin 19 kez ateş ettiği belirlendi. Şüphelilerin 13 kez Mücahit T'yi  vurdukları tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin Mücahit T'nin  yerde hareketsiz kalması üzerine olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

Çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu

ESKİ KOCA YAKALANDI

Polis olaydan sonra eski koca M.D.'nin yakalandığını diğer şüphelilerin yakanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu



Çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu



Çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu

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